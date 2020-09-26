На месте катастрофы под Харьковом найдено еще одно тело

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На месте авиакатастрофы под Харьковом найдено тело еще погибшего 

Мир24 и ещё 25 1 час назад
На месте падения самолета Ан-26 Воздушных сил ВС Украины в Харьковской области найдено тело погибшего, поиски еще двух человек продолжаются, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Telegam-канале.
Останки были обнаружены под фюзеляжем. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 22 человек, еще двое потерпевших госпитализированы в медучреждения (один в тяжелом состоянии).
Вечером 25 сентября при заходе на посадку в аэропорту Чугуева (Харьковская обл.) разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВС Украины военной части А 4104. Военно-транспортный самолет Ан-26 выполнял учебно-тренировочный полет. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и 7 офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба).
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В мире , Видео , Происшествия , Харьков
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