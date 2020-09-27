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Во Франции за сутки коронавирусом заразились 11 тысяч человек 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
Во Франции за сутки COVID заразились 11 тысяч человек
Фото: Reuters
Во Франции за сутки коронавирусом заразились 11 123 человека, пишет санитарная служба страны Santé Publique.
Накануне в стране заразились 14,4 тысячи, в пятницу — 15,8 тысячи человек. Всего во Франции заболели 552 тысячи, выздоровели почти 97 тысяч, погибли 31 тысяча пациентов.
Власти страны отмечают, что эпидемиологическая обстановка продолжает ухудшаться уже несколько недель.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших, 24,5 млн человек выздоровели. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.
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В мире , Франция
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