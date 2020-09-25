Климат меняется: Трамп стал мировым изгоем 

На этой неделе в деле сохранения климата наметился большой прогресс. Председатель КНР Си Цзиньпин на 75-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Пекин намерен достичь углеродной нейтральности до 2060 года. Польша же договорилась с профсоюзами о закрытии угольных шахт к 2049 году. Для генсека ООН Антонио Гутерриша это серьезные успехи. Однако солидарность стран в борьбе с климатическими изменениями омрачена тем, что 4 ноября США покинут Парижское соглашение.

Правительство Польши заключило соглашение с профсоюзами о постепенном закрытии своих угольных шахт к 2049 году. Страна производит большую часть энергии из угля и является единственным членом Евросоюза , который не взял на себя обязательство перейти к 2050 году на углеродно-нейтральное производство. Этот шаг Варшавы последовал за заявлениями мировых лидеров о необходимости серьезно озаботиться климатическими проблемами во время недели высокого уровня на 75-сессии Генассмблеи ООН.

Президент США Дональд Трамп никогда не мог разделить беседу о климатических изменениях с другими лидерами. Его позиция категорически противоречит мнению большинства коллег. Однако после этой недели американский лидер стал настоящим изгоем. Всего за несколько дней на мировой арене наметились серьезные подвижки по вопросам климата.

Китай использовал Генеральную ассамблею ООН на этой неделе, чтобы объявить о намерении выйти на пик выбросов CO2 до 2030 года и достичь углеродной нейтральности до 2060 года. Это произошло через несколько дней после того, как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен сократить выбросы парниковых газов по меньшей мере на 55% к 2030 году.

«Пандемия COVID-19 напоминает нам, что человечество должно начать экологическую революцию и быстрее двигаться по пути к формированию экологичной модели развития и образа жизни», — сказал председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступлении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 22 сентября.

Он также призвал все международное сообщество «предпринять решительные шаги» к выполнению Парижского соглашения по климату 2015 года, по которому около 200 стран взяли на себя обязательство контролировать выбросы парниковых газов в целях сдерживания глобального потепления в текущем столетии в пределах величины, составляющей значительно менее двух градусов Цельсия выше доиндустриальных уровней, а также продолжать усилия, направленные на еще большее ограничение роста температуры — до 1,5 градуса Цельсия.

В четверг мировые лидеры собрались за виртуальным круглым столом по климату в рамках недели высокого уровня. В декабре ООН и Великобритания отметят пятую годовщину Парижского соглашения, они уже призвали правительства всех стран поставить перед собой «амбициозные и качественные» цели по спасению климата.

Сотрудничество государств в этом направлении и общее признание климатической проблемы происходит в отсутствие США. И Вашингтон, несомненно, не разделяет одухотворенного настроения на мировой арене. 4 ноября, на следующий день после президентских выборов, Соединенные штаты официально покинут Парижское соглашение.

Дональд Трамп убежден, что участие США в сделке подрывает американскую экономику и наносит урон сфере занятости. Между тем Соединенные Штаты являются второй страной после Китая по уровню выброса парниковых газов.

«Парижское соглашение вводит излишние ограничения, которые привели бы к банкротству американских компаний, тогда как иностранные производители продолжают безнаказанно загрязнять атмосферу, — утверждал Трамп. — Мы не дадим иностранцам обогащаться за счет американцев. И мне не стыдно. Это и есть «Америка прежде всего».

Так президент США бросил вызов ООН и ее генеральному секретарю Антонио Гутерришу, который продвигает борьбу с климатическими изменениями как одну из наиболее приоритетных задач мирового сообщества.

Генсек ООН оказался в трудной ситуации. Взносы США в организацию составляют примерно одну пятую часть всего бюджета ООН. К тому же от США, как от постоянного члена Совета Безопасности, зависит переизбрание Гутерриша в 2021 году — любой из пяти участников может воспользоваться правом вето при выборе кандидатуры генерального секретаря.

После того как Трамп объявил о своем намерении покинуть Парижское соглашение, Антонио Гутерриш на несколько лет отодвинул климатические вопросы на второй план. В ООН царила атмосфера разочарования.

«Выборы в США фундаментально подорвали эту гонку к вершине и поставили нас в необходимость жесткого удержания своей линии. И я думаю, что это самый большой и долговременный ущерб на международном уровне, который нанес подход администрации Трампа к климату», — рассказал Politico бывший консультант Гутерриша Роберт Орр.

В 2019 году Антонио Гутерриш во время встречи со школьниками в Окленде неожиданно для всех начал разговор об опасности изменения климата и необходимости ввести налог на загрязнение атмосферы и прекратить строительство угольных электростанций. Понятно, что такие заявления воспринимаются как упреки в адрес крупных угольных стран, таких как США, Китай, Индия и Австралия. Однако Гутерриш все же решил рискнуть и обратиться к другой аудитории — молодежи.

В июле он записал видообращение к студентам Университета Цинхуа в Пекине.

«Как и COVID-19, изменение климата не признает границ. Захватив мантию лидерства, Китай может помочь защитить всех людей, которые живут на этой планете. И молодые люди — в Китае и во всем мире — должны возглавить это движение, — сказал генеральный секретарь ООН. — Усугубляющийся кризис в сфере изменения климата со всей очевидностью показывает, насколько важна и необходима совместная работа. И здесь чрезвычайно важна ваша роль».

По словам Орра, Гутерриш говорил о климате с глазу на глаз с лидерами всех крупных стран, включая США и Китай. И в случае Пекина его ставка сыграла. Вашингтон, однако, продолжает упорно держаться своей позиции.

Вместе с тем Дональд Трамп использует тему загрязнения атмосферы для упрека в адрес Китая. Американский лидер выступил в ходе общих прений на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 22 сентября прямо перед Си Цзиньпином.

«Те, кто критикуют выдающиеся экологические показатели Америки, игнорируя при этом безудержное загрязнение в Китае, не интересуются окружающей средой. Они хотят только наказать Америку. И я этого не потерплю», — заявил он, продемонстрировав уверенность в своей правоте по вопросу выхода из Парижского соглашения.

Объявление китайского лидера о том, что КНР берет курс на достижение углеродной нейтральности, стало хорошим стратегическим ходом в противостоянии Пекина и Вашингтона. Так Си Цзиньпину удалось представить себя в достаточно выгодном свете, одновременно с этим указав на эгоистичную политику Трампа.

Впрочем, глава Белого дома никогда не скрывал своих приоритетов.