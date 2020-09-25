Тихановская обратилась за помощью к США 

Тихановская подняла вопрос потенциальной помощи США, ЕС и России в организации диалога о проведении новых президентских выборов.

Она поблагодарила Кента за «твердую и последовательную позицию США в отношении режима [президента Александра] Лукашенко и напомнила про важность поддержки гражданского общества».

Ранее Тихановская провела телефонные переговоры с американскими сенаторами и депутатами палаты представителей Конгресса США . Она напомнила о важности непризнания легитимности Лукашенко, поддержке репрессированных и необходимости введения санкций против лиц, виновных в разгонах протестующих.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.