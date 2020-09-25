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Тихановская обратилась за помощью к США 

Lenta.ru 37 минут назад
Тихановская обратилась за помощью к США
Фото: Сергей Гриц / AP
Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась с заместителем помощника государственного секретаря США Джорджем Кентом и обратилась к нему по поводу возможных вариантов выхода из кризиса. Об этом сообщает Telegram-канал оппозиционного политика «Пул Первой».
Тихановская подняла вопрос потенциальной помощи США, ЕС и России в организации диалога о проведении новых президентских выборов.
Тихановская сделала заявление после инаугурации Лукашенко
Она поблагодарила Кента за «твердую и последовательную позицию США в отношении режима [президента Александра] Лукашенко и напомнила про важность поддержки гражданского общества».
Ранее Тихановская провела телефонные переговоры с американскими сенаторами и депутатами палаты представителей Конгресса США. Она напомнила о важности непризнания легитимности Лукашенко, поддержке репрессированных и необходимости введения санкций против лиц, виновных в разгонах протестующих.
В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.
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В мире , СНГ , США , Белоруссия в огне , Джордж Кент , Светлана Тихановская , ЕС , Конгресс США
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