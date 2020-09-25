На белорусском госТВ свергли властолюбивого Мишку Топу 

В разгар протестных акций белорусский государственный телеканал «Беларусь 3» показал детскую передачу с политическим подтекстом, сообщает Медуза.

24 сентября в эфире свергли властолюбивого Мишку Топу. Эта сценка развернулась в передаче «Калыханка» (белорусский аналог «Спокойной ночи, малыши!»). По сюжету Топа сидел на троне, хвастался короной и радовался тому, что всем отдает приказы. Но в итоге Топа с трона свалился, а его место заняла лисичка Яна.

Ведущая программы Елена Бикренева уже заявила, что это был «старый выпуск передачи».