Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

На белорусском госТВ свергли властолюбивого Мишку Топу 

BFM.RU и ещё 1 2 часа назад
На белорусском госТВ свергли властолюбивого Мишку Топу
Фото: скрин видео
В разгар протестных акций белорусский государственный телеканал «Беларусь 3» показал детскую передачу с политическим подтекстом, сообщает Медуза.
24 сентября в эфире свергли властолюбивого Мишку Топу. Эта сценка развернулась в передаче «Калыханка» (белорусский аналог «Спокойной ночи, малыши!»). По сюжету Топа сидел на троне, хвастался короной и радовался тому, что всем отдает приказы. Но в итоге Топа с трона свалился, а его место заняла лисичка Яна.
Ведущая программы Елена Бикренева уже заявила, что это был «старый выпуск передачи».
Видео дня. Бузова рассказала, как мыла полы и сдавала бутылки
BFM.RU: последние новости
Постпред КНР при ООН резко атаковал Соединенные Штаты Постпред КНР при ООН резко атаковал Соединенные Штаты Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира Ким Чен Ын извинился за расстрел жителя Южной Кореи Ким Чен Ын извинился за расстрел жителя Южной Кореи
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Раскрыта причина гибели дочери Конкина
Раскрыта причина гибели дочери Конкина
«Папа умер сегодня дома»
«Папа умер сегодня дома»
Видео
Неизвестные устроили в Париже резню
00:45
Неизвестные устроили в Париже резню
Происшествия В мире
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
00:10
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
Наука и техника
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
01:22
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
Армия Войска
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
00:21
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
Общество
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
00:49
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
Происшествия Криминал
Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса»
00:13
Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса»
Армия
Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»
01:21
Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»
Армия
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
01:21
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
Политика
Появилось видео с заявлением отца Тесака
02:44
Появилось видео с заявлением отца Тесака
Происшествия
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
02:21
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение