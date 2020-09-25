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США не смогли доказать отравление Владимира Кара-Мурзы-младшего 

Lenta.ru 2 часа назад
США не смогли доказать отравление Кара-Мурзы-младшего
Фото: РИА Новости
ФБР не смогло доказать отравление федерального координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзы-младшего, который дважды в 2015 и 2017 годах попадал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом говорится в материале «Радио Свободы», которое смогло ознакомится с некоторыми секретными документами США по делу.

«Единственной подозрительной находкой стал повышенный уровень бария в одном из анализов мочи. Образец крови был отправлен для подтверждения этой находки еще в одну стороннюю лабораторию, но результаты анализа "не выявили каких-либо токсикологически значимых результатов"», — говорится в выдержке из документов.

Отмечается, что агент ФБР сообщил Кара-Мурзе о таких результатах еще в 2018 году, после чего тот выразил разочарование и попросил отправить его анализы еще в Ливерморскую национальную лабораторию. При этом в упомянутых документах нет сведений о таких действия.
Известно, что пока Минюст США пока передал россиянину лишь часть документов по делу, полностью это произойдет 16 ноября. Для получения всех результатов расследования Кара-Мурза подал в суд на ФБР.
Последний изучаемый американцами случай с Кара-Мурзой произошел 2 февраля 2017 года в Москве. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Его ввели в искусственную кому, в которой он находился до 8 февраля. Супруга политика сообщала, что ему был поставлен диагноз «острая интоксикация неустановленным веществом».
До этого оппозиционера экстренно госпитализировали в мае 2015 года. Он также пребывал в искусственной коме. Тогда экспертиза выявила в его крови многократные превышения предельно допустимых концентраций металлов. Его отец сообщал, что, по предположению врачей, ухудшение состояния сына мог вызвать прием двух групп несовместимых препаратов.
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В мире , Происшествия , ФБР , Министерство юстиции США , США
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