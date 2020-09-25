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Источник: слова Тихановской во многих странах грозили бы ей тюрьмой 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
Тихановскую уличили в уголовном преступлении
Фото: Reuters
Заявления экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской об инаугурации главы государства Александра Лукашенко являются призывом к нарушению государственной присяги, которую принимали все сотрудники белорусских правоохранительных органов, за подобные призывы в большинстве стран мира предусмотрено уголовное наказание, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.
Тихановская после инаугурации Лукашенко назвала себя "единственным лидером, избранным белорусским народом". При этом ранее Тихановская заявляла, что не позиционирует себя как будущего президента Белоруссии. По ее словам, инаугурация — "фарс, на самом деле Лукашенко просто ушел на пенсию".

"Вызывает удивление заявление экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в связи с инаугурацией Александра Лукашенко. Она объявила себя единственным избранным лидером, действующего президента назвала пенсионером и призвала сотрудников силовых структур не выполнять его приказы", — сказал он.

По словам собеседника агентства, "это является призывом к нарушению государственной присяги, которую принимали все сотрудники белорусских правоохранительных органов, обещая "свято соблюдать конституцию… мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь". "Усугубляет ситуацию тот факт, что подобные попытки дестабилизации обстановки в Белоруссии Светлана Тихановская предпринимает из-за рубежа", — отметил он.
Источник обратил внимание, что "в большинстве стран мира за подобные призывы, ведущие к подрыву государственности и дестабилизации внутриполитической обстановки, предусмотрено уголовное наказание".

"В частности, в Испании, США и Канаде за призывы, направленные, по сути, на разрушение основ государственной власти, предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. В некоторых странах такие деяния приравниваются к актам экстремизма и терроризма", — указал он.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Дата инаугурации президента официально не анонсировалась. Однако в среду госагентство Белта неожиданно передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония прошла в рабочей резиденции — Дворце независимости. Это спровоцировало в Минске и других городах республики массовые акции протеста противников Лукашенко, которые были недовольны его инаугурацией на шестой срок. МВД Белоруссии заявило об агрессивном характере протестов, для их подавления правоохранителями применялись техника и спецсредства. По данным МВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в стране накануне были задержаны 364 человека, из них в Минске — 252.
Акции протеста продолжаются в Белоруссии с 9 августа. При этом проходят также мероприятия сторонников Лукашенко.
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В мире , СНГ , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД , РИА Новости , Москва
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