В Японии раскритиковали инаугурацию Лукашенко

Министерство иностранных дел Японии прокомментировало инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко . В ведомстве считают, что проведение церемонии без попыток общенационального диалога не способствует улучшению ситуации.

Там отметили, что белорусские силовики продолжают задерживать мирных протестующих, передаёт РИА Новости.

Несмотря на эту ситуацию (задержание людей, — NEWS.ru), власти Республики Беларусь провели церемонию инаугурации президента, не предприняв каких-либо попыток национального диалога. Это не способствует улучшению ситуации в стране и является прискорбным, — подчёркивается в сообщении МИД.

Там отметили, что Токио настойчиво призывает белорусские власти немедленно прекратить необоснованные задержания и начать диалог с местными жителями.

В Белоруссии уже второй месяц продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

23 сентября Лукашенко вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Вместе с тем мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы показали лишь спустя несколько часов.

Ранее NEWS.ru писал, что инаугурация, которую сразу же назвали тайной, усилила протесты в стране, вызвав новую волну жёстких задержаний. ОМОН разгонял людей дубинками, водомётами и слезоточивым газом.