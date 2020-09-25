Трампу предложили залезть в кошелек к Путину 

Документ внесен на рассмотрение в Конгресс. Если проект будет принят, то президенту США в течение полугода придется изучить финансовое положение Владимира Путина и его окружения на предмет коррупции, а после доложить о нем сенаторам. Кроме того, американскому лидеру придется предоставить конгрессменам доказательства отравления Навального «Новичком» и убедить Германию отказаться от реализации проекта «Северный поток-2».

«Проблема не в персональных санкциях, а в том, что США пытаются ударить по российской экономике в целом», — заявил изданию доктор исторических наук Вячеслав Тетекин.

По его словам, тот факт, что американцы пытаются помешать строительству российского газопровода, куда важнее, что они планируют «залезть в карман» представителям российского руководства.