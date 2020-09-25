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Трампу предложили залезть в кошелек к Путину 

Павел Тиунов 1 час назад
Трампу предложили залезть в кошелек к Путину
Фото: Reuters
Американские сенаторы подготовили санкции против первых лиц российского руководства из-за предполагаемого отравления Алексея Навального, сообщает «Свободная пресса». Если законопроект будет принят, Дональду Трампу придется изучить финансовое положение президента России Владимира Путина и доложить о нем конгрессменам.
Проект закона об очередных ограничениях подготовили члены Конгресса США республиканцы Марк Рубио и Митт Ромни, а также демократы Крис Кунс, Бен Кардин и Крис Ван Холлен. Санкции предполагают составление «черного списка» с именами российских чиновников первого звена, которые в том числе имеют отношение к предполагаемому отравлению Навального. Россиянам, которые попадут в перечень, грозит заморозка зарубежных счетов и отказ в выдаче виз.
Документ внесен на рассмотрение в Конгресс. Если проект будет принят, то президенту США в течение полугода придется изучить финансовое положение Владимира Путина и его окружения на предмет коррупции, а после доложить о нем сенаторам. Кроме того, американскому лидеру придется предоставить конгрессменам доказательства отравления Навального «Новичком» и убедить Германию отказаться от реализации проекта «Северный поток-2».

«Проблема не в персональных санкциях, а в том, что США пытаются ударить по российской экономике в целом», — заявил изданию доктор исторических наук Вячеслав Тетекин.

По его словам, тот факт, что американцы пытаются помешать строительству российского газопровода, куда важнее, что они планируют «залезть в карман» представителям российского руководства.
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Комментарии 1
В мире , Марк Рубио , Крис Кунс , Вячеслав Тетекин , Алексей Навальный , Бен Кардин , Уиллард Ромни , Дональд Трамп , Владимир Путин , Конгресс США
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