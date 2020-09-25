У границ России назревает война 

Спецслужбы Турции перебросили в Азербайджан боевиков группировки «Дивизия Султана Мурада» для организации атак на Армению . Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Telegram-канал WarGonzo.

По данным источников канала в Стамбуле, боевики были доставлены в Азербайджан тремя рейсами.

«Первый рейс — это 234 боевика. Их разместили в азербайджанском Евлахе. Вторая партия составили 72 боевика, их разделили на две группы — одна отправилась в Габалу, другая находится в Гянджи. Место дислокации 44 боевиков из третий партии — в Нахичевани», — пишет канал.

При этом аналитики WarGonzo не исключили, что такое размещение может быть связано с организацией атак «на нескольких участках армяно-азербайджанского фронта».

«Рамблер» писал об обострении отношений между Арменией и Азербайджаном в июле 2020 года. Тогда стороны нагорно-карабахского конфликта обвинили друг друга в обстрелах своих позиций в приграничных Товузском и Тавушском районах.