Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

У границ России назревает война 

Алиса Селезнёва 7 минут назад
У границ России назревает война
Фото: РИА Новости
Спецслужбы Турции перебросили в Азербайджан боевиков группировки «Дивизия Султана Мурада» для организации атак на Армению. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Telegram-канал WarGonzo.
По данным источников канала в Стамбуле, боевики были доставлены в Азербайджан тремя рейсами.

«Первый рейс — это 234 боевика. Их разместили в азербайджанском Евлахе. Вторая партия составили 72 боевика, их разделили на две группы — одна отправилась в Габалу, другая находится в Гянджи. Место дислокации 44 боевиков из третий партии — в Нахичевани», — пишет канал.

При этом аналитики WarGonzo не исключили, что такое размещение может быть связано с организацией атак «на нескольких участках армяно-азербайджанского фронта».
«Рамблер» писал об обострении отношений между Арменией и Азербайджаном в июле 2020 года. Тогда стороны нагорно-карабахского конфликта обвинили друг друга в обстрелах своих позиций в приграничных Товузском и Тавушском районах.
Видео дня. Бузова рассказала, как мыла полы и сдавала бутылки
Комментарии
В мире , Азербайджан , Армения , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Семчева не узнали на похоронах Борисова
Семчева не узнали на похоронах Борисова
Беглый вирусолог раскрыла тайну коронавируса
Беглый вирусолог раскрыла тайну коронавируса
Видео
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
01:21
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
Политика
Появилось видео с заявлением отца Тесака
02:44
Появилось видео с заявлением отца Тесака
Происшествия
Неизвестные устроили в Париже резню
00:45
Неизвестные устроили в Париже резню
Происшествия В мире
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
00:10
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
Наука и техника
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
01:22
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
Армия Войска
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
00:21
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
Общество
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
00:49
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
Происшествия Криминал
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
02:21
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
Армия
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
01:42
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
Происшествия
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
00:23
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение