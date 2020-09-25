Тихановская решила научить Макрона работать 

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«Президенту Макрону нужно говорить громче. Мы ожидаем от него многого, — говорит Тихановская, призывая Париж стать посредником в разрешении кризиса в Белоруссии», — процитировал журналист отрывок интервью Тихановской Le Figaro (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Коц назвал это «новым хитом в рубрике „Спроси у Тихановской“.

»Непризнание Лукашенко и выпады в адрес России с трибуны ООН — отличное начало для посредничества))» — заключил он.

Как сообщал «Рамблер», ранее Макрон заявлял, что протестующие белорусы надеются заставить власть услышать их голос «через демократию и без насилия», и выразил им свою поддержку.