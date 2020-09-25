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Тихановская решила научить Макрона работать 

Мария Иванова 55 минут назад
Тихановская решила научить Макрона работать
Фото: Reuters
Журналист «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская начала давать советы главе Франции Эммануэлю Макрону. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Президенту Макрону нужно говорить громче. Мы ожидаем от него многого, — говорит Тихановская, призывая Париж стать посредником в разрешении кризиса в Белоруссии», — процитировал журналист отрывок интервью Тихановской Le Figaro (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Коц назвал это «новым хитом в рубрике „Спроси у Тихановской“.

»Непризнание Лукашенко и выпады в адрес России с трибуны ООН — отличное начало для посредничества))» — заключил он.

Как сообщал «Рамблер», ранее Макрон заявлял, что протестующие белорусы надеются заставить власть услышать их голос «через демократию и без насилия», и выразил им свою поддержку.
Президент Франции призывал не допустить, чтобы события в Белоруссии развивались по украинскому сценарию. Он рассказал о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в котором они подчеркнули важность «демократического, инклюзивного перехода» через диалог между властью и гражданским обществом.
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Комментарии 1
В мире , Светлана Тихановская , Александр Коц , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , ООН , Le Figaro , Комсомольская правда , Франция
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