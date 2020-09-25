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СМИ: неизвестный напал с ножом на прохожих рядом с редакцией Charlie Hebdo
ТАСС
и
ещё 23
1 час назад
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5
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Вооруженный ножом мужчина ранил в пятницу трех человек в непосредственной близости от старого здания редакции
журнала Charlie Hebdo
, Об этом сообщил телеканал BFM.
По его сведениям, квартал в настоящее время блокирован полицией.
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