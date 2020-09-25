Лукашенко предложил России отказаться от Запада 

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Как сообщал «Рамблер», в последние недели в Белоруссии проходят массовые акции протеста. Протестующие не верят в победу Лукашенко на президентских выборах. Латвия, Литва и Эстония из-за спорных выборов решили ввести санкции против 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

По словам Лукашенко, Россия и Белоруссия смогут совместно обеспечить свои потребности в случае введения санкций Западом.