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Лукашенко предложил России отказаться от Запада 

Алиса Селезнёва 27 минут назад
Лукашенко предложил России отказаться от Запада
Фото: РИА Новости
Белорусский лидер Александр Лукашенко отреагировал на возможное введение санкций западными странами, подчеркнув, что Белоруссия и Россия смогут совместно самостоятельно обеспечить свои потребности. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», в последние недели в Белоруссии проходят массовые акции протеста. Протестующие не верят в победу Лукашенко на президентских выборах. Латвия, Литва и Эстония из-за спорных выборов решили ввести санкции против 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.
По словам Лукашенко, Россия и Белоруссия смогут совместно обеспечить свои потребности в случае введения санкций Западом.

«У нас развита экономика», — подчеркнул президент Белоруссии.

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В мире , Александр Лукашенко , РИА Новости
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