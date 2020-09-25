За что россияне в Греции получили по 300 лет тюрьмы

Греция пытается остановить нелегальную миграцию в страну, и поэтому срок за организацию преступления — от семи до 12 лет тюрьмы — умножается на количество перевозимых мигрантов

Россияне Никита Шепталов и Алексей Игумнов, осужденные на 300 лет тюрьмы, были задержаны греческими пограничниками в ноябре 2019 года. Судно, на котором они находились вместе с полусотней нелегальных мигрантов, попало в шторм и подало сигнал бедствия. Россияне были доставлены в следственный изолятор и преданы суду.

Обвиняемые не пытались опровергнуть причастность к нелегальной миграции, но настаивали на непредумышленном характере преступления. Как рассказал РБК вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, Игумнов и Шепталов думали, что будут работать на круизном лайнере — в вакансии, которую они нашли через интернет, была указана зарплата в 100 тысяч рублей.

Когда же на борт судна у берегов Турции поднялись 60 человек совершенно не туристического вида, а команда пересела в лодки, россияне все поняли, но решили остаться; по их версии, чтобы не бросить пассажиров на верную гибель.

Что же касается невероятно жестокого приговора суда — по 300 лет тюрьмы каждому — греческий закон суров, но таков закон. Греция всеми силами пытается остановить нелегальную миграцию в страну, и поэтому срок за организацию преступления — от семи до 12 лет тюрьмы — умножается на количество перевозимых мигрантов.

Есть ли шанс оспорить приговор в вышестоящей инстанции? Ситуацию комментирует греческий журналист Сократ Грамматикополос:

«Звучит все-таки не очень правдоподобно. С учетом отягчающего обстоятельства, того, что перевозили именно эмигрантов нелегальных, я думаю, что суд просто не учел данное подтверждение. Еще иногда, правда, бывает, неоднократно такие дела всплывали в греческих судах, что морякам угрожали. Обычно именно это звучит, что морякам угрожали, семьям или шел параллельно какой-нибудь катер с вооруженными людьми, и в последний момент он их бросает, то есть такое оправдание звучит. Оно, как правило, лучше работает, но не сильно влияет на результат, поэтому адвокаты, видимо, решили надавить на гуманность, человеколюбие. Но, как видим, не сработало. К слову сказать, обычно за хорошее поведение выпускают гораздо раньше. Тут не 300 лет сидят люди. Плюс обычно дипломатические и морские профсоюзы стараются вытащить своих моряков».

Это не первый случай, когда россияне получают серьезные приговоры по этой статье греческого Уголовного кодекса. В июле Константин Семенов и Иван Возниковцев получили по 253 года тюрьмы, в феврале Александр Илларионов и Андрей Журавлев — по 200.

Каждый раз о приговоре российским СМИ сообщает Иван Мельников , да и истории очень похожи. Все нашли вакансию в интернете, всем сулили серьезное вознаграждение, все не знали о сущности работы — Журавлеву и Илларионову за отказ везти мигрантов грозили долговым рабством, Возниковцеву и Семенову угрожали расправой прямо на борту корабля.

Учитывая число граждан России, осужденных за организацию нелегальной миграции в Грецию, может сложиться ощущение, что российские контрабандисты — гроза Средиземного моря, хотя на самом деле дело не только в россиянах.

Об индустрии нелегальной миграции рассказывает доцент кафедры европейского права МГИМО , директор Центра европейской информации Николай Топорнин

«Эти группы интернациональные, там есть представители разных государств, разных стран. Есть и турки, есть арабские представители и представители других стран. И как выясняется, также есть представители РФ, граждане нашей страны. Очевидно, что этот бизнес сопряжен с большими сложностями, с большими угрозами, но он очень высокодоходный. По разным оценкам, доставка одного человека оценивается приблизительно в 5000 евро. Туда входят все эти услуги в целом. И можно посчитать, если условно на бортах погрузить человек тридцать, то сколько в итоге они получат».

В начале года в российском консульстве в Афинах сообщили, что в греческих изоляторах находятся более 20 россиян, обвиняемых или подозреваемых в миграционных преступлениях.

«Греческие суды относятся к такому виду преступлений бескомпромиссно. Фактов вынесения оправдательных приговоров не зафиксировано», — цитирует RT комментарий дипмиссии.

В консульстве добавили, что возможности дипломатов в таких ситуациях ограниченны.