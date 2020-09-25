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Обзор иноСМИ: в Европе разгорелся секс-скандал 

Мария Иванова 54 минуты назад

В Дании заявили о «газовом парадоксе Путина

Дания увеличивает импорт российского газа, следуя общеевропейской тенденции. Как пишет Berlingske, старший научный сотрудник норвежского Института Фритьофа Нансена Арилд Муэ назвал это парадоксом: российский экспорт серьезно вырос именно с 2014 года, когда против РФ ввели санкции.
Период 2015-2017 годов стал рекордным по продажам российского газа в Европу. По словам эксперта, суровая реальность такова, что собственное производство газа в Европе сокращается, и, по прогнозам, в ближайшие несколько лет этот процесс только ускорится.

»Месть за Минск?»: главу МИД Дании обвинили в изнасиловании подростка

На прошлой неделе глава МИД Дании Йеппе Кофод снова попросил прощения за секс с 15-летней девушкой в 2008 году. Как пишет DR, этим воспользовался российский политик Алексей Журавлев, который в эфире программы «60 минут» обвинил Кофода в изнасиловании.

«Министр иностранных дел Дании насилует 15-летнюю девушку на вечеринке, просто извиняется и больше ничего», — заявил Журавлев.

Политолог Флемминг Сплидсбул заявил, что критика может быть связана с активной ролью, которую Дания пытается играть в ситуации с введением санкций против Белоруссии.

Что способно разрушить ЕС

Газета Die Welt пишет, что споры по поводу миграционной политики могут разрушить Евросоюз. В Германии хорошим немцем считается тот, кто поддерживает прием всех мигрантов, а в Восточной Европе представление о хорошем гражданине прямо противоположное.
Издание отмечает, что в таких условиях выработать совместную миграционную политику очень сложно. Некоторые предложения Еврокомиссии Die Welt назвала вполне разумными — в том числе, ускорение пограничного контроля и усиление внешних границ.

Финны научили собак выявлять коронавирус

Четыре собаки-ищейки приступили к работе в аэропорту Хельсинки в рамках финансируемой государством экспериментальной схемы по выявлению коронавируса у пассажиров. Об этом пишет The Guardian.
После получения багажа прибывающих пассажиров международных рейсов просят протереть кожу салфеткой. Затем стакан с салфеткой ставят рядом с другими, содержащими контрольные запахи, и собака начинает нюхать. Если она укажет на стакан с салфеткой, пассажиру предложат сдать ПЦР-тест. Исследования говорят об «очень серьезных доказательствах» того, что запах пота у Cvid-положительных людей сильно отличается от обычного запаха пота.

В Северной Корее застрелили и сожгли южнокорейского чиновника

Моряки из КНДР убили южнокорейского чиновника, который расследовал незаконное рыболовство у водной границы двух стран. Об этом сообщает Fox News.
По данным канала, северные корейцы заметили лодку с мужчиной, подобрались поближе и застрелили его. Затем они якобы облили тело чиновника бензином и подожгли его. По версии властей Южной Кореи, в КНДР сочли, что мужчина пытался незаконно пробраться на их территорию.
Комментарии 19
В мире , Видео , Алексей Журавлев , МИД , ЕС , Еврокомиссия , The Guardian , Die Welt , Дания , Минск
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