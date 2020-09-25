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Король Норвегии госпитализирован

RT на русскомиещё 4
59 минут назад
Король Норвегии Харальд V попал в больницу, передаёт телерадиокомпания NRK со ссылкой на пресс-службу королевской семьи.
Король Норвегии госпитализирован
Фото: ReutersReuters
Сообщается, что рано утром его доставили в университетскую клинику Осло. Причина госпитализации не уточняется.
В пятницу, 25 сентября, 83-летний король должен был возглавить заседание государственного совета, теперь это сделает его сын Хокон.
В мире,Норвегия,
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