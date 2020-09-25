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Трамп захотел расцеловать оперативников под прикрытием 

Lenta.ru 1 час назад
Трамп захотел расцеловать оперативников под прикрытием
Фото: видео Bloomberg QuickTake: Now / YouTube
Президент США Дональд Трамп похвалил оперативников под прикрытием и назвал их великолепными чемпионами Америки. Об этом он рассказал на митинге в Джексонвилле (штат Флорида), видеозапись с места событий публикуют Bloomberg в своем YouTube.

Он заявил, что они делают хорошую работу, и даже захотел обнять и расцеловать их. «В этом зале присутствуют оперативники под прикрытием (…), и я не могу раскрыть их. Я бы хотел подойти к ним, обнять и поцеловать — но, увы, нужно соблюдать социальную дистанцию», — пошутил Трамп.

19 сентября на предвыборном митинге в штате Миннесота президент США рассказал, что часто подвергается критике за «дружбу» с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом он сам не понимает такую реакцию общественности на то, что ладит с президентом России.
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В мире , Дональд Трамп , Владимир Путин , Bloomberg , США
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