Трамп захотел расцеловать оперативников под прикрытием 

Он заявил, что они делают хорошую работу, и даже захотел обнять и расцеловать их. «В этом зале присутствуют оперативники под прикрытием (…), и я не могу раскрыть их. Я бы хотел подойти к ним, обнять и поцеловать — но, увы, нужно соблюдать социальную дистанцию», — пошутил Трамп.