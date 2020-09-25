Трамп захотел расцеловать оперативников под прикрытием 

Президент США Дональд Трамп похвалил оперативников под прикрытием и назвал их великолепными чемпионами Америки. Об этом он рассказал на митинге в Джексонвилле (штат Флорида), видеозапись с места событий публикуют Bloomberg в своем YouTube.
Он заявил, что они делают хорошую работу, и даже захотел обнять и расцеловать их. «В этом зале присутствуют оперативники под прикрытием (…), и я не могу раскрыть их. Я бы хотел подойти к ним, обнять и поцеловать — но, увы, нужно соблюдать социальную дистанцию», — пошутил Трамп.
19 сентября на предвыборном митинге в штате Миннесота президент США рассказал, что часто подвергается критике за «дружбу» с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом он сам не понимает такую реакцию общественности на то, что ладит с президентом России.