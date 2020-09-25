Россия и Иран гонят США с Ближнего Востока 

21 сентября, как сообщал «Рамблер», стартовали стратегические командно-штабные учения Вооруженных сил (ВС) России «Кавказ-2020». На днях в их рамках в районе города Зеленоморска, Дагестан, морской десант высадился на необорудованное побережье Каспийского моря. Поддержку десанту оказывали вертолеты Ми-24 и Ми-35, корабли «Татарстан», «Астрахань» и «Великий Устюг» и ракетные катера «Джоушан» (Р-224 Joshan) и «Пейкан» (Р-225 Paykan) ВС Ирана.

Сегодня «Свободная пресса» назвала участие иранских катеров в российских военных учениях новым свидетельством военно-политического сближения между Россией и Ираном и выразила уверенность, что власти США воспримут это с большим беспокойством.

«Тем более что буквально на другой день Вашингтон получил еще одно тревожное для него известие от Ирана», — отмечает издание.

Недавно к кораблям авианосной ударной группы Военно-морских сил (ВМС) США в Персидском заливе на очень близкое расстояние незамеченным подобрался иранский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Шахед 129» (Shahed 129).