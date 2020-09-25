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В Луисвилле задержали более 20 участников протестов 

РИА Новости 1 час назад
В Луисвилле задержали более 20 участников протестов
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы американского Луисвилла (штат Кентукки) задержали 24 человек во время протестов, которые продолжаются в городе второй вечер после суда по делу о гибели афроамериканки Бреонны Тейлор, сообщает полиция.

"За вечер по меньшей мере 24 человека были задержаны по ряду обвинений, в том числе касающихся незаконных демонстраций, отказов разойтись и беспорядков", — говорится в заявлении полиции в Facebook.

Протестующие, по данным полиции, также разбили несколько окон в ресторане, причинили ущерб нескольким городским автобусам и пытались устроить пожар. Около 11 вечера (6.00 мск пятницы) участники акции протеста разошлись. В среду в ходе протестных акций полиция задержала 127 человек.
Протесты в США начались после того, как в суде в Луисвилле ни одному из полицейских не предъявили обвинения в убийстве по делу о смерти Бреонны Тейлор, ставшей одним из символов протестов Black Lives Matter. В Луисвилле вспыхнули столкновения между протестующими и полицией, стражи правопорядка использовали перцовый спрей и светошумовые гранаты. Двое полицейских были ранены из огнестрельного оружия. Протесты перекинулись и на другие города США: Лос-Анджелес, Сиэтл, Портленд, Сан-Диего, Нью-Йорк.
Тейлор, 26-летняя темнокожая американка, сотрудница скорой медицинской помощи, скончалась в марте текущего года после того, как полицейские во время исполнения ордера на обыск выстрелили в нее восемь раз. Полицейские открыли огонь после того, как в одного из них выстрелил бойфренд девушки, посчитавший, что был совершен взлом. Имя Бреонны Тейлор стало одним из символов протестов против произвола полиции наряду с именем Джорджа Флойда, погибшего при задержании в Миннеаполисе.
Ранее одному из полицейских предъявили обвинения, однако его не обвинили напрямую в гибели Тейлор, а лишь предъявили обвинения в том, что он подверг жизни ряда людей опасности, открыв стрельбу. Ещё двум полицейским обвинения предъявлены не были.
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Комментарии
В мире , Джордж Флойд
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