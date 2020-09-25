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Первая страна ЕС полностью возобновляет авиасообщение с РФ 

Артём Кульша 1 час назад
Первая страна ЕС полностью возобновляет авиасообщение с РФ
Фото: ТАСС
Власти Греции согласны возобновить авиасообщение с Россией. Об этом сообщают «Известия».
27 марта, как сообщал «Рамблер», власти России приостановили международное авиасообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 1 августа они начали его возобновлять.
Позавчера генеральный директор туристического оператора «Музенидис Трэвел» (Mouzenidis Travel) Александр Цандекиди заявил, что российские власти официально обратились к греческим с предложением возобновить авиасообщение между странам.
В свою очередь, управляющий директор «Тез Тур Греция» (Tez Tour») Димитрис Харитидис сообщил, что полеты могут быть возобновлены с 1 октября по маршруту Москва — Афины, а рейс будет выполняться дважды в неделю по очереди российской и греческой авиакомпаниями.
Вчера осведомленные собеседники сообщили «Известиям», что недавно власти Греции уведомили власти России о своем согласии на восстановление авиасообщения с 1 октября, а окончательное решение остается за Москвой — оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 должен это одобрить, а премьер-министр России Михаил Мишустин — подписать соответствующее распоряжение.
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В мире , Александр Цандекиди , Михаил Мишустин , ЕС , газета "Известия" , Греция
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