Первая страна ЕС полностью возобновляет авиасообщение с РФ 

Власти Греции согласны возобновить авиасообщение с Россией . Об этом сообщают «Известия».

27 марта, как сообщал «Рамблер», власти России приостановили международное авиасообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 1 августа они начали его возобновлять.

Позавчера генеральный директор туристического оператора «Музенидис Трэвел» (Mouzenidis Travel) Александр Цандекиди заявил, что российские власти официально обратились к греческим с предложением возобновить авиасообщение между странам.

В свою очередь, управляющий директор «Тез Тур Греция» (Tez Tour») Димитрис Харитидис сообщил, что полеты могут быть возобновлены с 1 октября по маршруту Москва — Афины, а рейс будет выполняться дважды в неделю по очереди российской и греческой авиакомпаниями.