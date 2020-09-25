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Популярного блогера арестовали за детскую порнографию 

Lenta.ru 1 час назад
Популярного блогера арестовали за детскую порнографию
Фото: George Frey / Reuters
Американский блогер Джон Роберт Крампф (John Robert Krampf), более известный под псевдонимом Happy Scientist на YouTube, арестован по подозрению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Мужчине уже предъявили несколько обвинений, ему грозит не менее пяти лет заключения, пишет St George News.
64-летнего блогера-«ученого» подозревают в получении и хранении детской порнографии. По данным прокуроров, полицейские нашли на компьютере Крампфа тысячи фотографий, на которых запечатлено сексуальное насилие над детьми до 12 лет.
Автор YouTube-канала The Happy Scientist (в настоящее время недоступен) выпускал ролики с 2014 года. За шесть лет мужчина записал более 100 образовательных материалов, предназначенных для детей и подростков. Самый популярный из них собрал более 3,3 миллиона просмотров.
Крампф стал одним из нескольких десятков человек, арестованных в результате масштабной трехдневной операции. Американские полицейские обнаружили на сайте объявлений Craiglist рекламу, которая предлагала пользователям провести время с несовершеннолетними детьми. Увидев большое количество просмотров, стражи правопорядка решили расследовать этот случай.
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