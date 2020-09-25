На Украине озвучили новый план «возвращения Крыма» 

Украина не потянет одновременную войну в Крыму и Донбассе, поэтому "возвращать" территории надо иначе. Такое заявление в эфире украинского телеканала сделал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Сергей Кривонос.
"Мы четко понимаем, что решать проблему силовым методом Украина не может на данном этапе. Потому, что есть проблемы: это, во-первых, война на Донбассе. Вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем", — сказал Сергей Кривонос.
По его мнению, самый надежный вариант "возвращения Крыма" — ужесточение санкций против России.
"Надо выводить Россию этими санкциями на такой уровень, чтобы (встал — ред.) вопрос или они отдадут Крым, или останутся "без штанов", условно говоря", — сказал замсекретаря СНБО.
Кроме того, он отреагировал на то, что в рамках учений "Кавказ — 2020" российские войска тренируются освобождать гидрологические сооружения.
"Это влияние на руководство страны и такой политический шантаж по поводу "А мы можем захватить…". Технически мы прекрасно понимаем, что Россия это способна сделать", — сказал Сергей Кривонос.