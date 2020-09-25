На Украине озвучили новый план «возвращения Крыма» 

"Мы четко понимаем, что решать проблему силовым методом Украина не может на данном этапе. Потому, что есть проблемы: это, во-первых, война на Донбассе. Вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем", — сказал Сергей Кривонос.