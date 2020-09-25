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Белорусский оппозиционер сравнил разрыв в Россией с отпиливанием ноги 

Lenta.ru и ещё 5 39 минут назад
Белорусская оппозиция заговорила о разрыве с РФ
Фото: РИА Новости
Член координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Сергей Дылевский описал свой взгляд на отношения с Россией. Об этом он рассказал РИА Новости.
По мнению оппозиционера, в белорусском обществе существуют спасения по поводу вторжения России на территорию соседней страны и последующего присоединения. Он счел разумными эти беспокойства, отметив, что потеря суверенности была бы плохим сценарием. При этом белорусы не настроены антироссийски, заверил Дылевский.
Член КС оппозиции заявил, что не против «добрососедских, дружеских» отношений с Москвой.

«Мы все понимаем, что у нас 75-80 процентов экономических связей именно с Россией. Попытка это обрезать — все равно что ножом попилить себе ногу. Остаться инвалидом просто», — объяснил он.

Дылевский был выпущен из СИЗО в Жодино 18 сентября. Под арестом он провел 25 суток по статье о нарушении установленного порядка проведения массовых мероприятий. По его словам, никакого насилия в изоляторах не было, однако условия там были тяжелые и находиться было неприятно. «Казалось, что в камере до меня жили годами бомжи — запах очень сильный. Еду там есть просто невозможно», — признался он.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.
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В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Сергей Дылевский , Александр Лукашенко , ФСИН , РИА Новости
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