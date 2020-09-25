Германия вернет России иконы

Три тысячи конфискованных таможенными органами ФРГ икон российского происхождения будут возвращены из Германии в Россию. Об этом в интервью ТАСС в пятницу сообщил начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук.
"Сейчас во взаимодействии с Минкультом и МИД России проводится работа по возврату в Россию 3 тыс. икон, которые были обнаружены и конфискованы таможенными органами Германии при попытке незаконного ввоза в страну. Решение о возврате реликвий принято государственными органами ФРГ на основании вынесенного специалистами Минкультуры России при участии Интерпола экспертного заключения, которое подтвердило российское происхождение икон", — сказал он.
По его словам, используя возможности Интерпола за последние 10 лет в Россию удалось вернуть свыше 250 предметов, представляющих историческую и культурную ценность. "Среди них иконы XV-XIX веков "Борис и Глеб", "Богоматерь Одигитрия Смоленская", "Сошествие в ад", архивные документы. А именно — указы Елизаветы Петровны, Екатерины II, Александра I, Николая I, Николая II. Акварельные чертежи XVIII века, уникальный фарфоровый медальон с профилем Петра I, изготовленный на знаменитой мануфактуре "Веджвуд" и многое другое", — отметил Прокопчук.