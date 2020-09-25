Германия вернет России иконы

"Сейчас во взаимодействии с Минкультом и МИД России проводится работа по возврату в Россию 3 тыс. икон, которые были обнаружены и конфискованы таможенными органами Германии при попытке незаконного ввоза в страну. Решение о возврате реликвий принято государственными органами ФРГ на основании вынесенного специалистами Минкультуры России при участии Интерпола экспертного заключения, которое подтвердило российское происхождение икон", — сказал он.