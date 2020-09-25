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Трамп начал реформу медицинского страхования в США 

Российская Газета 35 минут назад
Трамп начал реформу медицинского страхования
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на расширение медицинского страхования в стране. А министру здравоохранения Алексу Азару глава Белого дома поручил работать с Конгрессом над законопроектами, которые сократят количество "неожиданных" счетов за медуслуги.
Сейчас пациент зачастую не знает, какой счет ему выставят после лечения. При этом американские больницы самые дорогие в мире. Счет за простую процедуру может достигать несколько тысяч долларов, что особенно проблематично для семей, не имеющих страховки. Об этом напоминает РИА Новости.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси уже прокомментировала действия Трампа. "Этот фальшивый исполнительный указ не стоит бумаги, на которой он подписан", — заявила она, добавив, что Трамп де-факто добивается отмены медстраховки для людей с хроническими заболеваниями.
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В мире , США , Дональд Трамп , РИА Новости
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