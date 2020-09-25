Украина признала паспорта Косово и не будет ограничивать передвижения их владельцев. Об этом в интервью албанскому телеканалу RTV Ora заявил замминистра иностранных дел страны Василий Боднар, передает «24 канал».

«В прошлом году мы приняли решение работать с паспортами Косово. Сейчас наш посол здесь [в Албании] и послы в других частях мира получили указания признавать эти паспорта и не ограничивать поездки», — сказал Боднар.

Говоря о возможном признании независимости Косово, замминистра отметил, что Киев традиционно выступает за территориальный суверенитет государств, однако ситуация с Косово не простая.

Боднар также заявил, что ситуации вокруг Косово и Крыма не имеют ничего общего. «Для нас нет параллели между этими двумя случаями. В случае с Косово у нас страна, которую признал ряд стран, а в случае с Крымом речь идет о территории, которая была отобрана силой Россией», — сказал замглавы МИД

Косово провозгласило независимость в 2008 году, Сербия считает его своей территорией. Косово признали более 100 стран, Россия не входит в их число.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией.