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Зеленский отменил визит в Белоруссию 

BFM.RU 44 минуты назад
Зеленский отменил визит в Белоруссию
Фото: пресс-служба президента Украины
Президент Украины должен был принять участие в форуме регионов двух стран. Он планировался на октябрь. Об этом сообщается в Facebook посольства Белоруссии на Украине. На странице дипведомства опубликовано интервью белорусского посла Игоря Сокола газете «Украина Бизнес Ревю».
Журналисты напомнили дипломату, что Киев поставил на паузу отношения с Минском. И спросили, что будет теперь с форумом регионов, ведь в нем должны были участвовать президенты Беларуси и Украины.
По словам Сокола, «буквально на днях украинская сторона» обратилась с инициативой перенести Форум на 2021 год.

«Фактически перечеркнута совместная подготовительная работа. Пострадают в первую очередь экономики наших стран, межрегиональные связи и между простыми людьми. Разрушать легко, созидать намного труднее», — сказал в ответ дипломат.

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В мире , Игорь Сокол
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