Зеленский отменил визит в Белоруссию 

Президент Украины должен был принять участие в форуме регионов двух стран. Он планировался на октябрь. Об этом сообщается в Facebook посольства Белоруссии на Украине. На странице дипведомства опубликовано интервью белорусского посла Игоря Сокола газете «Украина Бизнес Ревю».

Журналисты напомнили дипломату, что Киев поставил на паузу отношения с Минском. И спросили, что будет теперь с форумом регионов, ведь в нем должны были участвовать президенты Беларуси и Украины.

По словам Сокола, «буквально на днях украинская сторона» обратилась с инициативой перенести Форум на 2021 год.