В центр Минска выдвинулись спецтехника и военные грузовики 

Военные грузовики для перевозки личного состава, спецтехника и автозаки выдвинулись в центр Минска , несмотря на то, что крупных акций белорусская оппозиция в четверг не анонсировала. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Колонна выехала из микрорайона Уручье, где базируется спецназ внутренних войск МВД , и двигалась по проспекту Независимости.

Утром в Минске акций не проводилось. Однако днем люди стали выстраиваться в цепи солидарности, в частности, на проспекте Независимости возле парка Челюскинцев, а также в районе Парка высоких технологий. Студенты в четверг также проводят акции возле своих учебных заведений.

Так, на акцию протеста у входа в главный корпус собрались некоторые студенты, преподаватели и выпускники Минского лингвистического университета. Они выкрикивали лозунги и пели песни. Акции в поддержку задержанных прошли в Белорусском государственном университете, а студенты Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники провели сидячую акцию на ступеньках вуза.