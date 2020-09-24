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В центр Минска выдвинулись спецтехника и военные грузовики 

ТАСС 1 час назад
В центр Минска выдвинулись спецтехника и военные грузовики
Фото: РИА Новости
Военные грузовики для перевозки личного состава, спецтехника и автозаки выдвинулись в центр Минска, несмотря на то, что крупных акций белорусская оппозиция в четверг не анонсировала. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Колонна выехала из микрорайона Уручье, где базируется спецназ внутренних войск МВД, и двигалась по проспекту Независимости.
Утром в Минске акций не проводилось. Однако днем люди стали выстраиваться в цепи солидарности, в частности, на проспекте Независимости возле парка Челюскинцев, а также в районе Парка высоких технологий. Студенты в четверг также проводят акции возле своих учебных заведений.
Так, на акцию протеста у входа в главный корпус собрались некоторые студенты, преподаватели и выпускники Минского лингвистического университета. Они выкрикивали лозунги и пели песни. Акции в поддержку задержанных прошли в Белорусском государственном университете, а студенты Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники провели сидячую акцию на ступеньках вуза.
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Комментарии 1
В мире , Образование , МВД , Минск
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