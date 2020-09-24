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Гордон неожиданно заступился за Путина 

Вероника Полынина 1 час назад
Гордон неожиданно заступился за Путина
Фото: Instagram
Украинский журналист Дмитрий Гордон неожиданно заступился за российского президента Владимира Путина, заявив, что Украина разваливается и без его помощи.
В эфире программы «Хард с Влащенко» на канале «Украина 24» Гордон призвал перестать винить во всех бедах Путина. По словам журналиста, Украина успешно разваливает сама себя — без помощи России или Запада.
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Гордон отметил, что для сохранения «того остатка Украины, который у нас есть на сегодня», необходимо начинать наводить порядок в стране. При этом журналист выразил сомнение в том, что Киеву удастся вернуть Крым или Донбасс.

«При чем тут Запад, при чем тут тот же Путин? У нас что, Путин на таможне крадет бабки? У нас что, Путин налаживает коррупционные схемы?», — возмутился Гордон.

По его словам, Россия ведет против Украины гибридную войну, поскольку давно поняла, что «входить на танках — это примитивно и пошло».

«Мы устроим вам гибридную войну, и вследствие вашей жадности, тупости и наглости вы развалитесь сами». И они это успешно делают», — констатировал украинский журналист.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Дмитрий Гордон назвал российского журналиста Бориса Корчевникова «мерзким негодяем» из-за того, что россиянин якобы использует в своих программах фрагменты его интервью без спроса и ссылок.
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Комментарии 37
В мире , Борис Корчевников , Владимир Путин , Дмитрий Гордон
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