Гордон неожиданно заступился за Путина 

В эфире программы «Хард с Влащенко» на канале «Украина 24» Гордон призвал перестать винить во всех бедах Путина. По словам журналиста, Украина успешно разваливает сама себя — без помощи России или Запада.

Гордон отметил, что для сохранения «того остатка Украины, который у нас есть на сегодня», необходимо начинать наводить порядок в стране. При этом журналист выразил сомнение в том, что Киеву удастся вернуть Крым или Донбасс.

«При чем тут Запад, при чем тут тот же Путин? У нас что, Путин на таможне крадет бабки? У нас что, Путин налаживает коррупционные схемы?», — возмутился Гордон.

По его словам, Россия ведет против Украины гибридную войну, поскольку давно поняла, что «входить на танках — это примитивно и пошло».

«Мы устроим вам гибридную войну, и вследствие вашей жадности, тупости и наглости вы развалитесь сами». И они это успешно делают», — констатировал украинский журналист.