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Президент Кубы заявил о планах развития отношений с Россией 

ИА Regnum 1 час назад
Президент Кубы заявил о планах развития отношений с РФ
Фото: Reuters
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна планирует развивать и укреплять отношения с РФ на фоне растущего давления со стороны США. Соответствующую запись он сделал в своём аккаунте в Twitter.

«В условиях множества трудностей, перед лицом угроз и имперских санкций, мы будем развивать и укреплять наши двусторонние отношения [с Россией]», — написал Диас-Канель, разместив ссылку на статью о взаимоотношениях двух стран в издании Granma.

Издание Prensa Latina напомнило об усилиях кубинских властей в направлении сотрудничества с Евразийским союзом в качестве наблюдателя.
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В мире , ЕАЭС , Куба , США
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