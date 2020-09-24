Страны Балтии подготовили «черный список» белорусов 

Единый для стран Балтии «черный список» с именами примерно 100 человек, причастных, по мнению прибалтийских государств, к подавлению акций протеста в Белоруссии, будет опубликован в ближайшие дни, сообщил в эфире Латвийского радио министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
"Вчера с коллегами из Литвы и Эстонии достигнута договоренность об обнародовании списка. В него войдут 100 человек, которые ответственны за насилие в отношении людей в Белоруссии", — сказал министр.
Кто именно войдет в список, Ринкевич не сообщил.
Ранее глава МВД Литвы Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко. МИД Латвии и Эстонии заявили об аналогичных санкциях. Лукашенко, в свою очередь, заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики на российские.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Несанкционированные акции продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.