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Страны Балтии подготовили «черный список» белорусов 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Страны Балтии подготовили «черный список» белорусов
Фото: РИА Новости
Единый для стран Балтии «черный список» с именами примерно 100 человек, причастных, по мнению прибалтийских государств, к подавлению акций протеста в Белоруссии, будет опубликован в ближайшие дни, сообщил в эфире Латвийского радио министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Вчера с коллегами из Литвы и Эстонии достигнута договоренность об обнародовании списка. В него войдут 100 человек, которые ответственны за насилие в отношении людей в Белоруссии", — сказал министр.

Кто именно войдет в список, Ринкевич не сообщил.
Ранее глава МВД Литвы Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко. МИД Латвии и Эстонии заявили об аналогичных санкциях. Лукашенко, в свою очередь, заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики на российские.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Несанкционированные акции продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
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Комментарии 1
В мире , Политика , Прибалтика , СНГ , Александр Лукашенко , МИД , МВД , Центризбирком России , Латвия , Литва , Эстония
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