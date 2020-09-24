США могут решиться воевать с Россией за Крым 

В Крыму может начаться масштабное военное столкновение между Россией и Западом. Об этом политолог Роман Травин заявил «Свободной прессе».
На днях, как сообщал «Рамблер», бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Давид Жвания заявил, что в 2014 году тогдашний президент США Барак Обама запретил властям Украины посылать армию на защиту Крыма.
Сегодня политический аналитик фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев назвал заявление Жвании неправдоподобным по многим причинам, например, по той, что в 2014-м украинская власть не представляла собой нечто столь монолитное, чтобы ею можно было командовать, а также по той, что Обама не мог лично отдать такой приказ, потому что американские президенты существуют в рамках сложной системы сдержек и противовесов.
В свою очередь, Травин, руководитель проекта «Открытая аналитика», допустил, что в 2014-м власти России и США могли вести консультации относительно ситуации в Крыму: Москва могла обозначить красные линии, а Вашингтон — согласиться их не пересекать.
Также политолог высказал мнение, что в настоящее время Запад не готов всерьез к возвращению Крыма Украине вооруженным путем. При этом с учетом последних тенденций он допустил, что если не сработают попытки Запада добиться от России послушания холодными методами, то Крым может стать точкой, где начнется масштабное военное столкновение между Россией и Западом.