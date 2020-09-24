США могут решиться воевать с Россией за Крым 

Крыму может начаться масштабное военное столкновение между Россией и Западом. Об этом политолог Роман Травин заявил «Свободной прессе».

Сегодня политический аналитик фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев назвал заявление Жвании неправдоподобным по многим причинам, например, по той, что в 2014-м украинская власть не представляла собой нечто столь монолитное, чтобы ею можно было командовать, а также по той, что Обама не мог лично отдать такой приказ, потому что американские президенты существуют в рамках сложной системы сдержек и противовесов.

В свою очередь, Травин, руководитель проекта «Открытая аналитика», допустил, что в 2014-м власти России и США могли вести консультации относительно ситуации в Крыму: Москва могла обозначить красные линии, а Вашингтон — согласиться их не пересекать.

Также политолог высказал мнение, что в настоящее время Запад не готов всерьез к возвращению Крыма Украине вооруженным путем. При этом с учетом последних тенденций он допустил, что если не сработают попытки Запада добиться от России послушания холодными методами, то Крым может стать точкой, где начнется масштабное военное столкновение между Россией и Западом.