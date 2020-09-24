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США могут решиться воевать с Россией за Крым 

Артём Кульша 1 час назад
В Крыму может начаться масштабное военное столкновение между Россией и Западом. Об этом политолог Роман Травин заявил «Свободной прессе».
На днях, как сообщал «Рамблер», бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Давид Жвания заявил, что в 2014 году тогдашний президент США Барак Обама запретил властям Украины посылать армию на защиту Крыма.
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Сегодня политический аналитик фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев назвал заявление Жвании неправдоподобным по многим причинам, например, по той, что в 2014-м украинская власть не представляла собой нечто столь монолитное, чтобы ею можно было командовать, а также по той, что Обама не мог лично отдать такой приказ, потому что американские президенты существуют в рамках сложной системы сдержек и противовесов.
В свою очередь, Травин, руководитель проекта «Открытая аналитика», допустил, что в 2014-м власти России и США могли вести консультации относительно ситуации в Крыму: Москва могла обозначить красные линии, а Вашингтон — согласиться их не пересекать.
Также политолог высказал мнение, что в настоящее время Запад не готов всерьез к возвращению Крыма Украине вооруженным путем. При этом с учетом последних тенденций он допустил, что если не сработают попытки Запада добиться от России послушания холодными методами, то Крым может стать точкой, где начнется масштабное военное столкновение между Россией и Западом.
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В мире , Видео , Барак Обама , Евгений Валяев , Петр Порошенко , Давид Жвания , Республика Крым , США
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