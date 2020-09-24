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Швеция обвинила Россию во вторжении 

Мария Иванова 1 час назад
Швеция обвинила Россию во вторжении
Фото: Reuters
Министр обороны Швеции Петер Хультквист назвал преступлением появление российских военных кораблей в территориальных водах Швеции. Об этом сообщает Expressen.
Как писал «Рамблер», Вооруженные силы Швеции объявили, что два российских военных корабля 14 сентября незаконно вошли в территориальные воды страны. По словам военных, корабли провели на шведской территории 11 минут, с ними связались по радиосвязи, после чего они ушли.

«Это, конечно, преступление, и это вторжение на территорию Швеции», — так прокомментировал инцидент Хультквист.

Expressen отмечает, что в водах Швеции оказались «хорошо оснащенные» корветы «Гремящий» и «Стерегущий».
По словам аналитика Шведского агентства оборонных исследований Йонаса Кьеллена, сложно оценить, было ли это умышленным нарушением. Он не исключил, что это могло быть как ошибкой, так и провокацией.

«Корабли оснащены зенитным робототехническим комплексом, они достаточно современные», — подчеркнул он.

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В мире , Петер Хультквист , Швеция
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