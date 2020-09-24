Швеция обвинила Россию во вторжении 

Как писал «Рамблер», Вооруженные силы Швеции объявили, что два российских военных корабля 14 сентября незаконно вошли в территориальные воды страны. По словам военных, корабли провели на шведской территории 11 минут, с ними связались по радиосвязи, после чего они ушли.

«Это, конечно, преступление, и это вторжение на территорию Швеции», — так прокомментировал инцидент Хультквист.

Expressen отмечает, что в водах Швеции оказались «хорошо оснащенные» корветы «Гремящий» и «Стерегущий».

По словам аналитика Шведского агентства оборонных исследований Йонаса Кьеллена, сложно оценить, было ли это умышленным нарушением. Он не исключил, что это могло быть как ошибкой, так и провокацией.