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Белорусам пообещали скорую расплату за митинги. «Ни один блогер не уйдет» 

Ura.Ru 24 минуты назад
Всех участников протестов в Беларуси и даже блогеров, которые их освещали, привлекут к ответственности. Милиция уже ведет работу по поиску этих людей, заявил генпрокурор Беларуси Андрей Швед.

«Все виновные будут наказаны рано или поздно. Ни один блогер, ни одно лицо, которое совершило преступление не только на несанкционированных мероприятиях, но и в интернете, не уйдет от ответственности», — заявил Швед в интервью изданию БЕЛТА.

Генпрокурор подчеркнул, что работа по выявлению преступников уже идет. Общественность увидит ее в рамках новых уголовных дел в течение нескольких месяцев, уверяет Швед. Глава ведомства пообещал, что все суды над оппозиционерами будут открытыми.
Силовики в Минске применили водометы
Чиновник заверил, что сейчас ситуация с протестами контролируется властями. В последнее время, она только улучшается.
23 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко прошел через процедуру инаугурации, пишет телеканал 360. Из-за этого в Минске возобновились протесты, которые закончились задержаниями, уточнили в RT. Митинги в Беларуси начались 9—10 августа после президентских выборов. Граждане вышли на улицы, заявив, что не согласны с победой Лукашенко, который набрал 80% голосов. При этом, по официальным данным, за его главную соперницу Светлану Тихановскую проголосовали только 10% белорусов.
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Андрей Швед , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Телеканал "360° Подмосковье"
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