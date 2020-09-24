Всех участников протестов в Беларуси и даже блогеров, которые их освещали, привлекут к ответственности. Милиция уже ведет работу по поиску этих людей, заявил генпрокурор Беларуси Андрей Швед

«Все виновные будут наказаны рано или поздно. Ни один блогер, ни одно лицо, которое совершило преступление не только на несанкционированных мероприятиях, но и в интернете, не уйдет от ответственности», — заявил Швед в интервью изданию БЕЛТА.

Генпрокурор подчеркнул, что работа по выявлению преступников уже идет. Общественность увидит ее в рамках новых уголовных дел в течение нескольких месяцев, уверяет Швед. Глава ведомства пообещал, что все суды над оппозиционерами будут открытыми.

Чиновник заверил, что сейчас ситуация с протестами контролируется властями. В последнее время, она только улучшается.