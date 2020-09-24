«Новые Известия» рассказали , что Грузия Украина стали «военно-биологическим плацдармом» США . Издание отмечает, что из-за вакцины американской компании Gilead погибли 249 граждан Грузии.

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Газета напомнила о созданном США неподалеку от Тбилиси бактериологическом центре Лугара. Экс-министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе опубликовал собственное расследование и заявил, что после проведенной в центре вакцинации погибли 73 гражданина страны. Позже появилась информация о 249 погибших и всплыли документы, что им вводили американскую вакцину от гепатита С.

«Причина гибели этих людей так и осталась загадкой: в грузинских документах подопытные граждане Грузии, что проходили исследования в Центре Лугара, числятся под цифровыми кодами, а в графе причина смерти значится - «неизвестно», - утверждает газета.

«Новые Известия» подчеркивают, что работа центра Лугара не завершена и теперь на грузинах испытывают препарат от коронавируса Ремдесивир 100.

Летом 2020 года хакеры опубликовали документы, в которых утверждалось, что в центре Лугара на самом деле исследуются возбудители, которых можно использовать в качестве биологического оружия, в том числе сибирская язва и чумная палочка.

В документах говорилось, что Пентагон пытается вовлечь в свои исследования Азербайджан и Армению, чья сельскохозяйственная продукция широко представлена в России.

«Очевидно, что эти факты несут реальную угрозу биологической безопасности нашей страны», - подчеркнула газета.

Российские военные также проанализировали деятельность США в Грузии и пришли к выводу, что в новых биологических гибридных войнах американцы хотят использовать летучих мышей, которых отлавливают в Грузии и Южной Осетии, и беспилотники.

«Новые Известия» отмечают, что пандемия коронавируса показала американцам, как можно действовать, если внедрить вирус искусственным путем: армия может получить вакцину раньше, а страна закроет границы под предлогом нераспространения, «ведь теперь такими мерами уже никого не удивить».