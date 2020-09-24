«Не привык к еде»: россиянин был рабом у поляков 23 года

59-летний россиянин 23 года жил в рабстве на птицефабрике в Польше. По его словам, владельцы фермы кормили его испорченным паштетом, регулярно били и не давали выходить в город без сопровождения. Все это время мужчина работал бесплатно, пока ему не помогли сбежать — теперь он живет у молодой семьи и не планирует возвращаться в Россию.

В Польше семья фермеров 23 года удерживала россиянина в рабстве на своей птицефабрике. Об этом сообщил телеканал Polsat.

Сбежать из заключения 59-летнему Николаю Ерофееву помогла местная жительница Иоланта Матейко, проживающая в соседнем доме. По словам женщины, она обратила на него внимание после того, как мужчина несколько раз заходил к ней в дом абсолютно голодный и просил «чего-нибудь к хлебу». Как оказалось, «хозяева» давали ему зачастую только заплесневелый паштет.

По словам самого Ерофеева, владелец фермы не разрешал ему выходить в город без сопровождения, а также регулярно бил по лицу «как мяч» и обзывал.

«Даже когда я пытался, он за мной ехал, искал, где я, что я. Ни с кем нельзя было поговорить. Документы мои у них были, я даже понятия не имел, куда мне оттуда деться, никого не знаю. Люди вообще их боялись, никто не хотел с ними связываться», — рассказал мужчина.

С фермы россиянин вышел запуганным, постоянно смотрел в пол и не имел малейшего представления о стоимости денег. Его сразу же согласилась приютить молодая супружеская пара — Эва и Кшиштоф Тышкевичи.

«В коротких штанах, шлепанцах, рваной футболке, он сел в машину и сказал, что это все, что у него есть. Он был изможден, с впалыми щеками», — сообщил польскому СМИ Кшиштоф Тышкевич.

Сейчас Ерофеев живет с Тышкевичами, которые также пообещали помочь ему найти работу и адвоката. Молодые люди также взяли для него собаку из приюта, чтобы мужчина не чувствовал себя одиноким.

«Он не привык к еде. Он учится проводить свободное время. Учится нормально питаться», — сказала Эва Тышкевич.

Как рассказал СМИ сам Ерофеев, он приехал в Польшу в 1989 году, чтобы устроиться на работу в качестве гражданского специалиста в одной из воинских частей Советской армии, дислоцированной под Болеславцем. Однако, когда в 1990-е годы советские войска выводили из Польши, он решил остаться и поработать на ферме.

«Хозяин был очень доволен, но пошел такой слух, что вроде бы будут вылавливать тех, кто нелегально работает. Хозяин испугался и привез меня к семье Щ. Работы, конечно, хватало, нон-стоп. Но тогда я был молод и силен», — рассказал Ерофеев, отмечая, что все это время ему не платили.

После освобождения Николай Ерофеев решил не уезжать в Россию, так как теперь ему проще разговаривать на польском языке.

«Я бы предпочел остаться здесь, потому что привык и знаю людей», — признался он.

Адвокат Доминик Гура, который специализируется на оказании помощи иностранцам, уверен — этот случай подпадает под торговлю людьми и использование рабского труда. Информация о Ерофееве уже поступила пограничникам и прокуратуре

«Наша канцелярия сделает абсолютно все, чтобы Николай остался здесь, был легализован, возможно, даже в будущем стал нашим гражданином», — отметил Гура.

В июле 2020 года также стало известно об освобождении 13 человек, которых удерживал гражданин Украины. Как сообщалось на сайте министерства внутренних дел страны, мужчина заставлял своих заложников бесплатно работать по 15 часов в день.

«Житель Скадовского района незаконно удерживал на территории своего домовладения 13 работников из центральных и западных областей Украины. Людей заставляли по 15 часов бесплатно работать на полях местных фермеров», — указывалось в сообщении.

Об издевательствах 30-летнего украинца рассказали двое работников, которым удалось от него сбежать. Как установили правоохранители, в так называемом трудовом лагере находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет — в том числе две женщины.

Владелец дома называл себя бригадиром и периодически сдавал «пленников» в аренду местным фермерам.

«Люди работали на полях под палящим солнцем с 05:00 утра и до сумерек», — сообщал начальник отдела полиции Херсонской области по борьбе со связанными с торговлей людьми преступлениями Олег Шанько.

По словам самих рабочих, «хозяин» систематически оказывал на них психологическое давление и постоянно запугивал. Все 13 человек жили в сарае с антисанитарными условиями и не получали ни копейки — зарплату мужчина обещал выплатить только в конце летнего сезона.

«30-летний вербовщик искал бесплатную рабочую силу среди социально незащищенных категорий населения преимущественно в Кировоградской и Закарпатской областях. Обещал достойную зарплату, бесплатное проживание и питание», — пояснили в МВД.

В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 146 «Незаконное лишение свободы или похищение человека» Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 149 «Торговля людьми». Расследование дела продолжается, бывшим пленникам оказывается помощь.