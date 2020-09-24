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Власти Китая поддержали Лукашенко и выбор народа Белоруссии 

News.ru 1 час назад
Китай поддержал Лукашенко и выбор народа Белоруссии
Фото: News.ru
Власти Китая уважают выбор, который сделал белорусский народ. Об этом на брифинге 24 сентября заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя состоявшуюся накануне церемонию инаугурации Александра Лукашенко.

Уважаем выбор, который сделал народ Белоруссии. Президентские выборы в Белоруссии являются внутренним делом этой страны, — цитирует ТАСС главу внешнеполитического ведомства.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай решительно поддерживает усилия Белоруссии по отстаиванию суверенитета, национальной безопасности и развития. По его словам, КНР выступает решительно против того, чтобы какие-либо внешние силы создавали раскол и волнения в белорусском обществе.
Власти Китая уверены, что под руководством Лукашенко республика восстановит политическую стабильность.
Ранее в Европейском союзе заявили, что считают новый президентский срок Александра Лукашенко и его инаугурацию не имеющими достаточной демократической легитимности. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, результаты выборов главы республики стали «сфальсифицированными», а тайная инаугурация только приведёт к углублению кризиса в Белоруcсии. Он добавил, что в настоящее время ЕС ведёт переоценку отношений с Белоруссией.
Александр Лукашенко вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Вместе с тем мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию не транслировали даже государственные телеканалы, анонсировав её показ на вечер. Из-за этой обстановки секретности инаугурацию уже назвали тайной, ведь даже в Центризбиркоме Белоруссии за несколько часов до неё утверждали, что ничего не знают о подготовке мероприятия. Помимо этого, как признались некоторые присутствовавшие в зале участники, их позвали под различными предлогами, не предупредив, где они окажутся на самом деле.
Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%, писал NEWS.ru.
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Комментарии 3
В мире , Светлана Тихановская , Жозеп Боррель , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС , Китай
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