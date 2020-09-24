Лукашенко ответил критикам его инаугурации

Он отметил, что отдельные государства, в том числе соседние, занимают «неконструктивную позицию» по поводу мероприятия, от них слышна «какая-то не то обида, не то претензии».
Лукашенко подчеркнул, что, по белорусским законам, Минск не обязан уведомлять кого-либо об инаугурации президента, это внутреннее дело страны.
«И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около двух тысяч человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно», — приводит его слова БЕЛТА.
В среду, 23 сентября, Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Торжественная церемония инаугурации состоялась во Дворце независимости в Минске.