Стало известно о «бешеной реакции» США на номинацию Путина

«Это уже фактически мое четвертое выдвижение на Нобелевскую премию мира. Оно было направлено 9 сентября этого года, и уже 10 сентября эта заявка поступила в Нобелевский комитет мира в Осло в штаб-квартиру Нобелевского комитета», — цитирует Комкова РИА «Новости».

Он пояснил, что сразу после получения российской заявки американская сторона номинировала на эту премию президента США Дональда Трампа.

«У нас есть четкое понимание, кто, когда и во сколько поминутно — в 15.07 по местному времени это заказное письмо было получено в Осло…, и подписался один из секретарей Нобелевского комитета. После этой заявки началась буквально бешеная реакция с американской стороны. Уже ближе к вечеру, после 16 часов по местному времени, американский представитель в Осло, быстренько написав чуть ли не от руки заявку, тут же всунул заявку о номинировании на Нобелевскую премию мира — не пойми за что, о каком-то урегулировании между Арабскими Эмиратами и Израилем какой-то конфликтной ситуации — Трампа», — добавил академик.

Прием заявок завершится в начале октября, рассматривать их планируется до марта, а в начале апреля Нобелевский комитет сообщит о рассмотрении и регистрации заявки, указал Комков.

В Кремле отмечали, что в случае, если Путину не присвоят премию, ничего страшного не произойдет, но если ее присвоят, то это «будет прекрасно».