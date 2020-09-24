«Мы высадились на заднем дворе России»

В тот же день пресс-служба Министерства обороны Великобритании опубликовала в твиттере пост, посвященный маневрам.

Также в твите, который в настоящее время недоступен для просмотра, было сказано, что британские военнослужащие принимают участие в украинских учениях с целью проверить свою способность в случае необходимости оказать быструю помощь союзникам.