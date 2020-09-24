22-25 сентября, как сообщал «Рамблер», на Украине проходят стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия — 2020».
Вчера в их рамках 3-я батальонная тактическая группа 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) и тактическая группа 16-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил (ВС) Великобритании провели совместные тактические учения.
В тот же день пресс-служба Министерства обороны Великобритании опубликовала в твиттере пост, посвященный маневрам.
«Мы высадились на заднем дворе России», — было сказано в нем.
Также в твите, который в настоящее время недоступен для просмотра, было сказано, что британские военнослужащие принимают участие в украинских учениях с целью проверить свою способность в случае необходимости оказать быструю помощь союзникам.