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Джонсон призвал «прекратить безобразные распри» для борьбы с COVID-19 

РИА Новости и ещё 8 24 минуты назад
Прекратить распри: Джонсон обратится к миру из-за COVID-19
Фото: © AP Photo / 10 Downing Street /Pippa Fowles
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в субботу призовет страны к единству в борьбе с пандемией коронавируса и предложит собственный план международного сотрудничества.

"Мир должен преодолеть огромные разногласия, вызванные коронавирусом, и объединиться в борьбе с пандемией, скажет премьер-министр сегодня на Генассамблее ООН. В своем виртуальном обращении Борис Джонсон объявит о серии новых мер по выводу мира из кризиса и представит амбициозный план из пяти пунктов, направленный на предотвращение пандемий в будущем", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении МИД Великобритании.

"В плане, разработанном совместно с фондом Билла и Мелинды Гейтс и Wellcome Trust, содержится предложение разработать всемирную сеть "зоонозных хабов", в которых опасные патогены будут идентифицироваться до того, как они могут быть перенесены от животных к людям, как это произошло, по видимости, с COVID-19", — сообщает ведомство.
Другими мерами, которые предложит Джонсон, станет увеличение мощностей по производству лекарств и вакцин, совершенствование систем раннего оповещения, согласование международных протоколов на случай кризисов и ликвидация торговых барьеров.
Премьер-министр объявит о значительных инвестициях в глобальную инициативу COVAX. Великобритания инвестирует первые 71 миллион фунтов стерлингов для обеспечения возможности для себя приобрести до 27 миллионов доз вакцины.
Еще 500 миллионов будут переданы в фонд COVAX, созданный для того, чтобы помочь 92 беднейшим странам получить доступ к вакцине от коронавируса, а также бороться с пандемией в целом.
Также Джонсон объявит о намерении Соединенного Королевства выделить Всемирной организации здравоохранения 340 миллионов фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет, эта сумма на 30% превышает выделенную за предыдущий четырехлетний период и делает Великобританию одним из крупнейших доноров ВОЗ.

"После девяти месяцев борьбы с COVID, само понятие международного сообщества выглядит разорванным в клочья. Мы знаем, что так это продолжаться не может. Пока мы не объединимся и не ополчимся на нашего общего врага, мы знаем, что проиграют все. Поэтому для человечества пришло время здесь, я искренне надеюсь, на последней Генассамблее ООН в Zoom — преодолеть границы и прекратить эти безобразные распри", — говорится в переданных в РИА Новости выдержках речи премьера.

На следующей неделе Джонсон планирует выступить также на двух мероприятиях ГА ООН по вопросам биоразнообразия.
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Комментарии 1
В мире , Борис Джонсон , Мелинда Гейтс , Генассамблея ООН , МИД , ООН , ВОЗ , РИА Новости , Великобритания
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