Японцы возмутились «россиизации» Курил

Такой ход вещей возмутил японских читателей, которые оставили комментарии: «До России голос Японии не доходит. А жаль!», «У России нет ни малейшего желания возвращать нам острова!», «Реальный суверенитет над островами нам уже не вернуть», «Вы понимаете, что „северные территории“ не вернутся к нам никогда! Объясните мне причину, почему нельзя было добиться возвращения двух островов? Почему не развивался тогда гибкий диалог с Россией?».