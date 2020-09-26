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Бывший премьер Японии раскрыл детали мирных переговоров с Россией 

Lenta.ru и ещё 10 26 минут назад
Раскрыты детали мирных переговоров Японии и РФ
Фото: РИА Новости
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ раскрыл детали мирных переговоров с Россией, которые прошли в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Абэ, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сингапуре стороны «подошли максимально близко» к заключению мирного договора. Он отметил, что еще в 2016 году почувствовал, что российский лидер полон готовности решить данный вопрос. Тем не менее японский политик подчеркнул, что добиться заключения мирного договора помешало обострение российско-американских отношений после событий на Украине в 2014 году.
Японские СМИ сообщали о том, что главы государств в ходе переговоров обсуждали передачу Японии двух из четырех Курильских островов.
Ранее новый премьер Японии Ёсихидэ Суга высказался о вопросе обсуждения с Россией четырех южных островов Курильской гряды, которые в Японии считают своими. Он отметил, что намерен продолжать диалог, чтобы прояснить вопрос их принадлежности.
По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва в свою очередь не признает сам факт территориального спора.
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В мире , Синдзо Абэ , Владимир Путин , Сингапур , Япония
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