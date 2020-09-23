Скончалась легендарная певица Жюльетт Греко 

Легендарная французская певица Жюльетт Греко умерла в возрасте 93 лет, «Интерфакс». Греко скончалась в своем доме в Раматюэле на юго-востоке Франции в окружении семьи и близких.

Будущая певица родилась 7 февраля 1927 года в городе Монпелье на юге Франции. В конце 1930-х годов Жюльетт Греко была танцовщицей в парижской Опера Гарнье. Во время Второй мировой войны участвовала в Сопротивлении и даже была арестована, но избежала высылки из-за юного возраста. После окончания войны Греко стала одной из самых ярких звезд Франции — альбом 1951 года «Я такая, как есть» (Je suis comme je suis) стал классикой французского шансона.

Греко трижды была замужем. Ее вторым мужем был французский актер Мишель Пикколи , с которым она прожила с 1966 по 1977 год.

В 1988 году она вышла замуж за пианиста и своего аккомпаниатора Жерара Жуане, в браке с которым прожила 30 лет — до его смерти 16 мая 2018 года.

В 2015 году в возрасте 88 лет Греко провела прощальное турне под названием «Спасибо» (Merci), выступив как во Франции, так и за рубежом. Тогда она заявила, что хочет «уйти не сгибаясь, как можно элегантнее».