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При разгоне протестующих в Минске появились раненые 

Lenta.ru 56 минут назад
При разгоне протестующих в Минске появились раненые
Фото: РИА Новости
В Минске появились раненые в результате разгона акции протеста, передает Tut.by.
Издание публикует фотографии пострадавших мужчины и женщины. Их головы перебинтованы, на лицах видна кровь. Оба получили травмы в ходе разгона протестующих силами ОМОН у стелы «Минск — город-герой». Демонстрантов там разгоняли водометами. Силовики предупреждали, что «сегодня будет больно». В центр города заранее подогнали военные грузовики и автозаки.
Акция протеста в Минске вызвана инаугурацией президента Александра Лукашенко, которая состоялась днем 23 сентября. Власти до последнего не раскрывали дату мероприятия, трансляция церемонии не велась.
По данным ЦИК, Лукашенко выиграл президентские выборы 9 августа, набрав 80 процентов голосов. Это вызвало массовые акции протеста.
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В мире , Происшествия , Александр Лукашенко , Минск
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