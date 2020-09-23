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Силовики в Минске применили водометы 

Вероника Полынина 15 минут назад
Силовики в Минске пустили в ход водометы для разгона протестующих, передает ТАСС.
На снятых очевидцами записях видно, что протестующих поливают из водометов оранжевой жидкостью. В других водометах вода выглядит прозрачной.
Как сообщал «Рамблер», президент Белоруссии Александр Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, после которой оппозиция объявила о массовом митинге — он начался в 18.00. В преддверии акции в центр Минска стянули дополнительные силы ОМОНа для разгона протестующих.
Оппозиция начала акцию протеста в Минске
К стеле «Минск — город-герой» подъехали грузовики с силовиками, которые выстроились в живой щит и стали оттеснять людей от центра.
Сообщается о пострадавших и задержаниях. По информации телеграм-канала NEXTA, как минимум несколько человек были серьезно избиты, силовики используют электрошокеры.
Церемония инаугурации Александра Лукашенко состоялась 23 сентября и не транслировалась по телевидению. О непризнании Лукашенко легитимным главой государства заявили Польша, Германия, Словакия, Латвия, Литва, Эстония, Чехия и Дания.
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , ИТАР-ТАСС , Минск
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