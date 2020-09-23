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Трамп пообещал «победить коммунизм» 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
Трамп пообещал «победить коммунизм»
Фото: Reuters
Трамп пообещал добиться "полной свободы" в Латинской Америке и "победить коммунизм", об этом он заявил в среду, выступая в Белом доме перед ветеранами операции по вторжению на Кубу в 1961 году.

"Моя администрация поддерживает каждого гражданина Кубы, Никарагуа и Венесуэлы в их борьбе за свои свободы. Мы работаем над тем, чтобы пришел день, когда это полушарие стало полностью свободным, и это произойдет впервые в истории… Это произойдет рано или поздно", — сказал Трамп.

"Много чего происходит сейчас, но я не могу сказать, что именно", — сохранил интригу президент США.

По словам Трампа, его администрация "намерена победить коммунизм и социализм" и ведет эту борьбу в том числе на территории США.

"Мы даем этому сильный отпор", — подчеркнул Трамп, регулярно обвиняющий демократов в попытке насаждения социализма в США.

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