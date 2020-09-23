Трамп пообещал «победить коммунизм» 

"Моя администрация поддерживает каждого гражданина Кубы, Никарагуа и Венесуэлы в их борьбе за свои свободы. Мы работаем над тем, чтобы пришел день, когда это полушарие стало полностью свободным, и это произойдет впервые в истории… Это произойдет рано или поздно", — сказал Трамп.