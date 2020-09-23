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Обама опубликовал номер телефона 

РИА Новости и ещё 3 59 минут назад
Бывший президент США Барак Обама опубликовал в твиттере номер телефона и попросил американцев присылать на него СМС с планами на предстоящие президентские выборы.

"Попробуем что-то новенькое. Если вы находитесь в Соединенных Штатах, отправьте мне текстовое сообщение по телефону 773-365-9687", — говорится в посте.

Политик попросил американцев рассказать, как у них дела, о чем они думают и "как планируют голосовать в этом году".
Обама отметил, что он "будет на связи" время от времени, и пообещал поделиться своими мыслями о предстоящем голосовании.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Действующий глава государства Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
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В мире , Видео , США , Барак Обама , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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