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В центр Минска перебрасываются дополнительные подразделения силовиков 

ТАСС и ещё 35 18 минут назад
Все новые подразделения ОМОН и внутренних войск прибывают в центр Минска, где в среду вечером силовики разогнали акцию протеста против инаугурации президента Александра Лукашенко.
Так, по проспекту Независимости из микрорайона Уручье проследовали дополнительные колонны грузовиков с личным составом, передает корреспондент ТАСС. Еще шесть армейских грузовиков замечены в районе стелы "Минск — город герой", где ранее в среду уже применили водометы.
ГАИ частично перекрыла движение автотранспорта на центральных магистралях. Бойцы ОМОН взяли под контроль некоторые перекрестки в городе, в том числе площадь Победы.
Тем не менее манифестанты также пытаются перекрывать движение в разных частях города, выходя на проезжую часть. В районе станции Немига, сообщает издание "Онлайнер", они попытались даже остановить автозак с задержанными. По свидетельству очевидцев, правоохранители произвели выстрел в воздух и пустили в ход дубинки.
По данным издания tut.by, в районе станции "Пушкинская" также произошли стычки манифестантов с силовиками. Здесь были слышны хлопки, природу которых определить пока сложно. Применен газ. Люди разбегаются по ближайшим дворам. Их преследует ОМОН.

Незапланированная инаугурация

В среду в полдень государственные СМИ сообщили о том, что Александр Лукашенко приведен к присяге в ходе необъявленной заранее инаугурации в своей резиденции в Минске. Ближе к вечеру в знак протеста против этого несколько тысяч манифестантов собрались на проспекте Победителей. Для их разгона силовики применили водометы.
В эти минуты по госканалам и на одном из больших экранов в центе Минска идет в записи трансляция инаугурации.
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Комментарии 29
В мире , Видео , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , ГИБДД , ИТАР-ТАСС , Минск
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