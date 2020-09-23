Все новые подразделения ОМОН и внутренних войск прибывают в центр Минска , где в среду вечером силовики разогнали акцию протеста против инаугурации президента Александра Лукашенко

Так, по проспекту Независимости из микрорайона Уручье проследовали дополнительные колонны грузовиков с личным составом, передает корреспондент ТАСС. Еще шесть армейских грузовиков замечены в районе стелы "Минск — город герой", где ранее в среду уже применили водометы.

ГАИ частично перекрыла движение автотранспорта на центральных магистралях. Бойцы ОМОН взяли под контроль некоторые перекрестки в городе, в том числе площадь Победы.

Тем не менее манифестанты также пытаются перекрывать движение в разных частях города, выходя на проезжую часть. В районе станции Немига, сообщает издание "Онлайнер", они попытались даже остановить автозак с задержанными. По свидетельству очевидцев, правоохранители произвели выстрел в воздух и пустили в ход дубинки.

По данным издания tut.by, в районе станции "Пушкинская" также произошли стычки манифестантов с силовиками. Здесь были слышны хлопки, природу которых определить пока сложно. Применен газ. Люди разбегаются по ближайшим дворам. Их преследует ОМОН.

Незапланированная инаугурация

В среду в полдень государственные СМИ сообщили о том, что Александр Лукашенко приведен к присяге в ходе необъявленной заранее инаугурации в своей резиденции в Минске. Ближе к вечеру в знак протеста против этого несколько тысяч манифестантов собрались на проспекте Победителей. Для их разгона силовики применили водометы.

В эти минуты по госканалам и на одном из больших экранов в центе Минска идет в записи трансляция инаугурации.