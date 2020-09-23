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МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов 

Общественная служба новостей и ещё 38 4 часа назад
МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов
Фото: РИА Новости
Причиной для такого решения послужили подозрения в шпионаже, сообщает Reuters.
Российское посольство получило уведомление об этом. Для того, чтобы покинуть страну, дипломатам дали 72 часа.
Уголовное дело в отношении российских граждан прекращено из-за их дипломатического статуса. Российским дипломатам, имена которых не называются, вменяется сбор сведений о болгарской армии с целью передачи их российской военной разведке. Досудебная проверка показала, что сведения о планах по модернизации болгарской армии собирались с 2016 года.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что в Греции двум российским морякам дали по 300 лет колонии. Такому наказанию они подверглись за перевозку нелегалов.
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В мире , Политика , МИД , Reuters , Болгария
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